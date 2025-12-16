Alcaldía de Bogotá lanza alerta ante la toma de tres entidades del Gobierno por parte de indígenas

Bogotá. Noviembre 26 de 2024. Miembros de la comunidad indígena Embera realizaron una toma pacífica en las inmediaciones de la Agencia Nacional de Tierras, exigiendo una reunión y diálogo, con el presidente de la República, Gustavo Petro y su gabinete ministerial para que sus peticiones sean atendidas. (Colprensa - Cristian Bayona).

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero alertó que tres entidades del Gobierno que están en la ciudad han sido tomadas por indígenas de diferentes partes del país.

“La comunidad Emberá completa 170 horas en las instalaciones de la Unidad de Víctimas. El Consejo Comunitario Mayor de Novita, Chocó, en el Ministerio del Interior, y la comunidad Sikuani en la Agencia Nacional de Tierras”, dijo el secretario.

El alto funcionario aseguró que, desde la Alcaldía, hicieron un llamado al Gobierno al “al avance de las mesas de diálogo y la búsqueda de soluciones entre las partes involucradas. Seguiremos acompañando con nuestros equipos de gestores y pendientes de las novedades que se puedan presentar”.

Le puede interesar: Defensoría alerta que disidencias estarían forzando a personas de Buenos Aires, Cauca, a dejar sus casas