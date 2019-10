¿Cómo sería la vida de los afganos si los talibanes retoman el poder?

#LaWEnAfganistán | Él es Sharif Amiri, el corresponsal estrella de la televisión afagana Tolo News >>https://t.co/hFQwks9KID pic.twitter.com/SkEJXjBLJK — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 1, 2019

Sharif Amiri, corresponsal estrella de la televisión afgana Tolo News, expresó en diálogo con La W, sobre cómo es trabajar en un medio enemigo de los talibanes.

“Yo no me siento seguro en mi vida diaria, ni saliendo a cualquier lugar con amigos, ni siquiera en mi casa me siento a salvo, esto ha vuelto mi vida muy complicada” afirmó.

Sobre los talibanes aseguró que “la libertad de expresión es una línea roja que hay en nuestro país, es un punto innegociable para quienes están hablando con ellos, me preocupa que perdamos la libertad, los talibanes no ven bien la forma en la que vivimos ahora”.

Afganistán utilizó la Asamblea General de la ONU para reiterar a los talibanes su oferta de paz, pero también para advertir al grupo de que si no la acepta será derrotado por la vía militar.



