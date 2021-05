Críticas a Gal Gadot por su postura ante conflicto entre Israel y Palestina

Durante los últimos días se han desatado bombardeaos tanto en Israel como en Palestina que reviven el antiguo conflicto entre ambas naciones.

En videos difundidos en redes sociales se han visto cómo el sistema antimisiles de Israel ha detenido varios ataques por parte del grupo Hamás.

Asimismo, enfrentamientos las calles de Israel entre grupos de árab

#Israel Emergency declared in Lod as Israeli border guards brought in to try to quell protests & unrest by Arab Israelis #اللد pic.twitter.com/6IaBrj1Y4g — sebastian usher (@sebusher) May 11, 2021

Y es que, ante los recientes hechos de violencia entre ambas naciones, la mundialmente reconocida actriz Gal Gadot, de origen israelí, hizo un llamado a que los “líderes busquen una solución para que podamos vivir juntos en paz”.

“Mi corazón se rompe. Mi país está en guerra. Me preocupa mi familia, mis amigos. Me preocupa mi gente. Este es un círculo vicioso que ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Israel merece ser una nación libre y segura; nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo para que su hostilidad inimaginable termine”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Al ver el comentario de la actriz, usuarios de las redes sociales manifestaron su inconformismo con sus palabras.

“La declaración de Gal Gadot es mucho peor que ese video imaginario sordo del año pasado. El mismo estado que está perpetrando la ocupación militar, el robo de tierras y la limpieza étnica contra el pueblo de Palestina (…). No debe olvidarse de lo que Israel viene comentiendo con el movimiento sionista hacía el pueblo palestino”, fueron algunos de los comentarios.

Gal Gadot's statement is far worse than that tone-deaf imagine video from last year. "Free and Safe". The same state that is perpetrating military occupation, land theft and ethnic cleansing against the people of Palestine. #FreePalestine https://t.co/jcIkZ7iHpz