¿Cuál es la situación de los migrantes haitianos en la frontera estadounidense?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el pasado viernes 24 de septiembre, como mandatario su responsabilidad en los casos “intolerables” de maltrato a migrantes en la frontera con México y prometió que habrá “consecuencias” hacia quienes los cometieron.

Esto, tras recientes publicaciones en donde se denuncia el maltrato de la policía hacia los afganos que se encuentran en esa zona fronteriza.

Frente a esto, el comisionado haitiano, Alix Desulme, especificó que W Fin de Semana que “yo estuve viajando a la frontera, no tuve acceso hasta cuando remití una carta a la Casa Blanca y me dieron acceso, cuando llegué allí me di cuenta de lo que está sucediendo. Es una situación realmente triste. Hay muchas mujeres embarazas y niños que no tienen comida y no tiene acceso a ningún servicio”.

Añadiendo que actualmente los haitianos se encuentran durmiendo debajo de un puente por lo que es necesario una ayuda más directa.

Le puede interesar: Monja colombiana, Gloria Cecilia Narváez habría intentado huir de secuestradores

Por último, señaló que alrededor de 14.000 haitianos se encuentran en la zona de Del Río.

“Los medios de comunicación no han logrado entrar hasta allí. Las personas que quieran ayudar lo que deben hacer es llamar al Congreso y de alguna forma ejercer presión. Se debe encontrar esa simpatía en los corazones de cada persona”.