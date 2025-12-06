“La salsa está por todo lo alto”: Tito Nieves repasa su legado y su vínculo con Colombia

La voz de Tito Nieves llega a la cabina con la misma calidez con la que ha marcado generaciones. “Son 50 años ya”, dice con humor, aunque confiesa que los viajes sí pesan: “Musicalmente, no lo siento, pero en los viajes sí”. Y es que el maestro viene de una maratónica ruta que incluyó 17 horas entre escalas rumbo a Argentina. “Me quejo cuando llego… pero cuando estoy allá con mi gente, nunca me quejo”.

En medio de la conversación aparece una de las joyas más queridas por el público colombiano: De Mí Enamórate, una canción de coros inmortales y dedicatorias eternas. Nieves cuenta que el tema llegó a él por Sergio George, luego de escucharla en la voz de Ángela Carrasco. Lo que no imaginaba era que, años después, recibiría una llamada de un admirador ilustre.

“Eran como las dos de la mañana, y cuando uno recibe una llamada a esa hora, nunca espera algo bueno”, recuerda entre risas. Tito estaba en su tercer matrimonio y la voz al otro lado sonaba femenina. “Hola, Tito”, repetía. Pero quien hablaba era Juan Gabriel, agradeciéndole por grabar su canción, en pleno homenaje en Los Ángeles. “Ahí supe que De Mí Enamórate ya se había disparado”.

La nueva versión del tema, remasterizada en Medellín con Diego Gale, mantiene la esencia original. “Le dije: la introducción no me la cambie. Cuando las canciones son himnos, la gente no quiere cambios”.

Sobre la evolución del género, Tito es optimista: “La salsa está por todo lo alto”. Y atribuye parte de ese impulso a artistas urbanos que crecieron escuchándola: Bad Bunny, Rauw Alejandro, Ozuna, J Balvin y Karol G, quien dice “ama la salsa” y cuyo padre también la canta. “La salsa no es solo un género, es una cultura. Tiene más de 130 años, y no va a morir”.

Luego llega otra historia: el origen de “El Pavarotti de la Salsa”. La frase nació en los estudios de la Fania All-Stars, cuando Johnny Pacheco le pidió alejarse del micrófono porque su voz sobresalía. “La tercera vez me dijo: tú eres un Pavarotti cualquiera… eres el Pavarotti de la Salsa”. Era 1981 y el apodo se quedó para siempre.

El maestro también recuerda el renacer de Señora Ley, compuesta por Ramón Rodríguez para Fernandito Villalona. El tema tuvo un segundo aire en 1999, cuando, en una presentación en El Callao (Perú), Tito la cantó a capella. Un percusionista se sumó improvisadamente y una emisora empalmó ese registro con la versión original. “Eso se disparó como una pandemia”, dice, aún sorprendido.

