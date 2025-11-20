El biógrafo de Luis Miguel y Juan Gabriel explica cómo reconstruye la vida de varias estrellas
El escritor Javier León Herrera pasó por los micrófonos de Mujeres W acerca de su trabajo escribiendo y documentando la vida de distintas celebridades colombianas como Juan Gabriel o el mismo James Rodriguez.
El periodista y escritor español Javier León Herrera es el autor de biografías de figuras como Julio Iglesias, Luis Miguel, James o Falcao García, el se ha radicado en la ciudad de Medellín desde ya hace varios años y el cuenta que su relación con el país fue “Amor a primera vista”.
El escritor contó como lo atrapo la energía de los paisajes, la calidez de la gente y sentir que pertenecía allí: “La gente paisa tiene algo muy especial, una nobleza distinta, aquí encontré una vida de color”, aseguró el escritor.
Herrera hizo de Medellín la base para poder construir varias de sus biografías más leídas, pues desde el éxito de la obra ‘Luis mi rey’, logró conectarse con personas como Julio Iglesias, Juan Gabriel o Andrés García.
El hombre también explicó que su técnica para escribir biografías tiene como base la empatía, la honestidad y la rigurosidad periodística, pues “O generas confianza o no la generas”, afirmó.
Por esto el dedica meses o incluso años a contrastar testimonios, distinguir la verdad de lo exagerado y decidir, haciendo uso de su ética y su intuición, que detalles son relevantes y cuales hacen parte de la intimidad de la persona.
También defendió que sus libros no le hace apología al narcotráfico como muchos le critican, sino que muestran lo complejo que puede ser el humano con historias densas y buscando siempre dar una enseñanza.
Escuche la entrevista aquí:
