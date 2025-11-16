Mabel Lara rompe silencios: su historia de libertad en su libro ‘Pelo Libre, alma Libre’

En entrevista con W Fin de Semana, Mabel Lara habló sobre su nuevo libro y el enorme proceso que hubo tras su creación. La mujer confesó que tardo más de tres años en aceptar el reto de escribir un libro debido al síndrome del impostor , pero que se atrevió debido a que la historia que iba a retratar no era solo de ella si no de muchas personas.

“El pelo es apenas una metáfora, lo que realmente cuento es cómo la representación en los medios moldean los derechos y la ciudadanía”, explicó cuando recordó las décadas en que las niñas en Colombia se les ha hecho creer que su cabello era “feo”.

El proceso de Lara para su transición capilar fue descrito como un proceso de libertad, para la chica esto fue una forma de recuperar su voz, encontrar sus raíces caucanas y cuestionar las exigencias que los medios de comunicación le imponen a las mujeres y a sus cuerpos.

En todo el proceso fue que descubrió que el tema también tocaba la política, según Lara “tenemos derecho a ser lo que se nos dé la gana de ser”.

La mujer también insistió que la sociedad a día de hoy sigue siendo machista, clasista y racista, cosa que hizo que contar la historia de su tránsito fuese una forma de honrar y representar a todas las mujeres que han vivido cualquier tipo de vilencia sobre sus cuerpos.

