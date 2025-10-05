El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Nuestros padres son el spoiler de lo que seremos”: Pedro Simón, escritor del libro ‘Los Siguientes’

Pedro Simón es un reconocido periodista del medio ‘El Mundo’ y es ganador del premio Ortega y Gasset, también, se desempeña como escritor, hace poco presentó la tercera parte de su trilogía literaria: ‘Los siguientes’, siendo la secuela de los libros ‘Los ingratos’ y ‘Los incomprendidos’.

En este último lanzamiento, el autor cuenta una historia acerca de 3 hermanos que deben decidir si cuidar o ingresar a su padre anciano en una institución geriátrica. Simón reflexionó sobre esta transición natural dónde los hijos se convierten en cuidadores y los padres, poco a poco, en los niños.

El escritor explicó que la intención del libro no es dar lecciones de moralidad ni cosas similares, solamente invitar a reflexionar: “Las novelas no están para decir lo que está bien o mal, están para hacernos mirar dónde no queremos mirar”.

Para Simón, la escritura y la misma literatura son espejos de la vida, según él, envejecer es “ver cómo la vida te va quitando cosas”, cuestión que inspiró el titulo de su libro, dónde el tiempo le hace preguntarse quién es el siguiente en perder algo.

