Rocío Aquino, Ángel Orengo y el libro que reúne experiencias que inspiran a sanar heridas

En entrevista con Mujeres W, Rocio Aquino Y Ángel Orengo compartieron cómo escribieron su obra después de un profundo proceso personal que tuvieron durante la época de pandemia.

Tras ir a terapia, leer mucho, estudiar sobre psicología “espiritual” y conversaciones de pareja, encontraron que sus propias experiencias podían convertirse en un libro capaz de inspirar a los demás a sanar las heridas que tengan y dejar atrás el pasado.

El símbolo central de la historia del libro es la orquídea, esta flor, para los autores, representa diversidad, resiliencia y misterio. La historia sigue a 5 mujeres, que viven entre muchas presiones y las consecuencias de sus traumas, en un momento cuando deciden meterse a un retiro dónde descubren la fuerza interior que cada tiene. “La orquídea celebra la diversidad, como cada uno de nosotros”, explicó Aquino.

Ángel destacó que la escritura entre 2 personas fue también una forma de sanar en pareja. Contaron que desde que se casaron, han aprendido a hablar desde la empatía y la claridad, dejando de lado la victimización para contemplar otros puntos de vista: “En el momento que amas incondicionalmente, la soledad se convierte en conexión con todo lo que te rodea.”, afirmó.

Incluso con la ficción, The Orchid le ofrece a sus lectores ciertas herramientas para superar pensamientos lastrantes y aprender a perdonar. Para Rocío, escribir fue una forma de descargarse y para Ángel, poder decir en palabras una sabiduría que no podía explicar.

La pareja reconoció el impacto que la obra tuvo en su vida y en la de quienes lo han leído. “Nos miramos todos los días a los ojos y nos damos las gracias”, dijo Ángel, mientras rocío resumió en una palabra lo que siente por su compañero de vida y escritura: mucha gratitud.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Rocio Aquino, Ángel Orengo y la armonía propia como catalizadora del éxito 35:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: