La perseverancia nos mantiene vigentes: Diego Galé celebra 35 años del Grupo Galé en Salsa al Parque

Desde el aeropuerto, rumbo a Bogotá, el maestro Diego Galé habló en W Fin de Semana sobre el nuevo albúm del grupo, su nuevo sencillo y la emoción de volver a los escenarios.

Salsa al Parque. Foto tomada de la página oficial.

Miguel Ángel González

Diego Galé es un músico, un productor y el fundador del icónico Grupo Galé, una de las orquestas más reconocidas de la salsa colombiana con más de 35 años de trayecto en la industria musical.

Desde sus inicios en Medellín, el grupo Galé ha llevado ritmos colombianos a instancias internacionales, perfeccionando un estilo que mezcla la salsa romántica moderna con la esencia del género.

En W Fin de Semana, Galé contó que su nuevo disco ‘Sentimientos’ es una celebración de los más de 30 años que el grupo cumple y que el último sencillo ‘Amor, cuánto te amo’ ya ocupa los tops de ventas en varios países.

El artista destacó que mantenerse vigente entre tantos géneros musicales que nacen con el tiempo le ha sido posible gracias a la constancia y el amor con que trabajan. “La perseverancia nos ha mantenido vigentes, y los países que nos abren las puertas nos inspiran a seguir llevando la salsa colombiana a los escenarios más importantes”, señaló.

Sobre Salsa al Parque, Galé dijo que Bogotá siempre los ha recibido con alegría: “Tocar aquí es una fiesta, vamos con toda para disfrutar con nuestro público”.

"La perseverancia nos mantuvo vigentes" Diego Galé celebra 35 años del Grupo Galé en Salsa al Parque

