Tito Nieves presenta “Legendario”, un álbum con nuevas versiones de sus clásicos

Tito Nieves regresa para deleitar a su público con un nuevo proyecto que, luego de sus más de 50 producciones discográficas, lanza un compilado con nuevas versiones de los más grandes éxitos de su carrera.

La producción del álbum estuvo a cargo del maestro Diego Galé, el reconocido productor musical Colombiano con quien Tito tiene una gran relación de amistad de muchos años, y la selección del repertorio estuvo en manos de su esposa Janette Figueroa.

En entrevista con La Hora del Regreso, el artista aseguró que tras una larga y fructífera carrera se sigue sintiendo como un joven curioso de la música que quiere seguir explorando mucho más:

“Me siento como un pibe todavía, a pesar que llevo 45 años de carrera. Quiero seguir aprendiendo como un principiante. Los jóvenes me ven como una leyenda, pero yo no me considero así”, indicó.

En este trabajo, sus fanáticos podrán disfrutar sus más conocidas canciones, que lo llevaron a convertirse en una de las leyendas vivientes de la salsa, con la misma esencia, pero con diferente sonido.

“A muchos artistas nos pasa que la primera versión de una canción no nos representa y en esta producción que estoy lanzando ahora voy a mostrar un nuevo sentir de ‘Tito Nieves’ grabado en formato digital”, señaló el artista.