Julio Sánchez Cristo DJ: Especial las mejores voces de la salsa colombiana

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

PRIMERA HORA

  • Salsa – Yuri Buenaventura
  • Ne me quitte pas – Yuri Buenaventura
  • Tu verra – Yuri Buenaventura
  • Las Cuarenta – Yuri Buenaventura
  • Quiero quedarme en ti - La Suprema Corte
  • Gotas de lluvia - Grupo Niche
  • No quiero dormir - Son de Cali
  • Amanecí con ganas - Willy García
  • Preso – The Latin Brothers
  • Los Charcos – Fruko Y Sus Tesos

SEGUNDA HORA

  • Debiera Olvidarla – Grupo Niche
  • Sin Sentimiento – Grupo Niche
  • Que nos paso - Son de Cali 
  • Necesito Llorar – Javier Vasquez
  • Una Aventura – Grupo Niche
  • Se Pareció Tanto a Ti – Grupo Niche
  • Busca por Dentro – Grupo Niche
  • De Amor Ya No Se Muere – Charlie Cardona
  • Que Nunca Me Falte – La Orquesta Internacional Los Niches
  •  Nunca Te Dejaré Ir – Gustavo Rodriguez

TERCERA HORA

  • Tal Para Cual – Joe Arroyo
  • La rebelión – Joe Arroyo
  • Sabre Olvidar – Joe Arroyo
  • En Barranquilla Me Quedo – Joe Arroyo, La Verdad
  • Las Caleñas Son Como las Flores – The Latin Brothers
  • Buscándote – The Latin Brothers
  • A la Memoria del Muerto – Fruko Y Sus Tesos
  • Valluna – The Latin Brothers
  • Te Equivocas – Mauro Castillo
  • Viene Y Se Va – Mauro Castillo
  • Se Fue – Mauro Castillo

