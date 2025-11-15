Julio Sánchez Cristo DJ: Especial las mejores voces de la salsa colombiana
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- Salsa – Yuri Buenaventura
- Ne me quitte pas – Yuri Buenaventura
- Tu verra – Yuri Buenaventura
- Las Cuarenta – Yuri Buenaventura
- Quiero quedarme en ti - La Suprema Corte
- Gotas de lluvia - Grupo Niche
- No quiero dormir - Son de Cali
- Amanecí con ganas - Willy García
- Preso – The Latin Brothers
- Los Charcos – Fruko Y Sus Tesos
SEGUNDA HORA
- Debiera Olvidarla – Grupo Niche
- Sin Sentimiento – Grupo Niche
- Que nos paso - Son de Cali
- Necesito Llorar – Javier Vasquez
- Una Aventura – Grupo Niche
- Se Pareció Tanto a Ti – Grupo Niche
- Busca por Dentro – Grupo Niche
- De Amor Ya No Se Muere – Charlie Cardona
- Que Nunca Me Falte – La Orquesta Internacional Los Niches
- Nunca Te Dejaré Ir – Gustavo Rodriguez
TERCERA HORA
- Tal Para Cual – Joe Arroyo
- La rebelión – Joe Arroyo
- Sabre Olvidar – Joe Arroyo
- En Barranquilla Me Quedo – Joe Arroyo, La Verdad
- Las Caleñas Son Como las Flores – The Latin Brothers
- Buscándote – The Latin Brothers
- A la Memoria del Muerto – Fruko Y Sus Tesos
- Valluna – The Latin Brothers
- Te Equivocas – Mauro Castillo
- Viene Y Se Va – Mauro Castillo
- Se Fue – Mauro Castillo