Ingeomega se suma a la campaña Vamos Pa’lante 2025 para apoyar la educación

La empresa Ingeomega, especializada en diseño, construcción, mantenimiento y modernización de infraestructura para servicios públicos, anunció que se ha sumado a la campaña Vamos Pa’lante 2025.

Esta iniciativa, impulsada por W Radio y la Universidad de los Andes, busca reducir la deserción universitaria y brindar oportunidades a jóvenes estudiantes para culminar sus estudios superiores.

Marco Aurelio Vieira, presidente de Ingeomega, aseguró que esta alianza confirma que su empresa considera a la educación como un motor del desarrollo nacional.

“Invertir en educación es invertir en el futuro de Colombia. No solo transforma vidas individuales, sino que fortalece comunidades y genera oportunidades de progreso colectivo”, afirmó.

En años anteriores, Ingeomega ya había apoyado la campaña Vamos Pa’lante y, según su presidente, se busca mantener ese respaldo para futuras ocasiones.

Para Vieira, la educación “abre caminos, transforma entornos y fortalece nuestra sociedad”. Por eso, sostuvo que, desde su rol como empresarios, se debe ir más allá del negocio: “debemos comprometernos con la generación de oportunidades”.

