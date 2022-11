Decenas de miles marchan en México contra 'delitos electorales'

Decenas de miles de jóvenes del movimiento Yo soy 132 marchan en la capital mexicana para protestar por lo que consideran un "gran número de anomalías, delitos electorales y hechos violentos" registrados en los comicios.



El colectivo inició su marcha a las 14.00 hora local (19.00 GMT) desde la estructura conocida como Estela de la Luz de la capital mexicana hacia el Monumento a la Revolución.



En la marcha, que se desarrolla de manera ordenada y pacífica, participan decenas de miles de jóvenes que corean lemas como "Fuera Peña", en referencia al virtual ganador de las elecciones presidenciales de la víspera, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



También portaban mantas con leyendas como "IFE, ¿quién te enseñó a contar, Elba Esther Gordillo?", aludiendo a la autoridad electoral mexicana, el Instituto Federal Electoral, y a la desprestigiada líder del sindicato nacional de maestros.



"Prefiero morir de pie que vivir arrodillado ante Peña Nieto" y "Se ve, se siente, Enrique es delincuente", eran otras de las leyendas.



Enrique Pérez Polanco, integrante del movimiento y participante de la marcha, dijo que el colectivo deberá ahora determinar qué acción tomar, entre las que se consideran exigir la cancelación de los comicios o una segunda vuelta electoral.



Al señalársele que la segunda vuelta no está prevista en las leyes mexicanas, Pérez, quien se identificó como productor de teatro de la ciudad de Mérida (sureste), argumentó que "si se trata de tener gobernabilidad y paz social, podría ser una opción".



"No olvidemos que sólo votó el 60 % de la población, y de esa proporción sólo 38 % eligió, entre comillas, a Peña. Eso significa que menos del 30 % eligió a quien va a gobernar al 100 %. En países democráticamente más avanzados tienen la segunda vuelta o el requisito de obtener más del 50 % de los votos para ganar", acotó.



"Es muy curioso ver que las declaraciones oficiales hablan de una elección de la que no tuvimos referencia para nada, una elección transparente, tranquila, en paz, ordenada", dijo Antonio Attolini, uno de los portavoces del movimiento.



En una entrevista radiofónica, el joven indicó que el movimiento registró decenas de irregularidades que van desde la instalación tardía de casillas hasta la quema de urnas.



"Tenemos una jornada que presenta muchísimas irregularidades, faltas a la legalidad, conato de violencia", que son motivo de preocupación sobre la realidad que vive el país, señaló.



Attolini fue el domingo el coordinador del denominado "Cuarto de paz", un lugar habilitado por miembros del movimiento para analizar las denuncias que les llegaron a través de internet o de los más de 3.000 observadores de Yo soy 132 que hubo en las mesas electorales.



Al final de los comicios, el movimiento aseguró en un comunicado que "las autoridades no garantizaron la legalidad ni respondieron conforme a sus obligaciones ante las denuncias que se estuvieron dando durante toda la jornada".



Yo soy 132 surgió en mayo pasado, en plena campaña electoral, a raíz de una visita de Peña Nieto a una universidad privada, durante la cual fue abucheado por un grupo de estudiantes.



Tras ser calificados por el entorno del político como infiltrados y porros (agitadores), los jóvenes defendieron su derecho a la crítica a través de un vídeo y rápidamente se sumaron a ellos estudiantes de otras universidades para exigir a los medios información equilibrada en el marco de la campaña electoral.



Dicho colectivo, que creció con gran rapidez gracias a las redes sociales, se declaró contrario a Peña Nieto y a lo que consideraban su imposición como presidente por la cadena Televisa.