Defensa del Chapo Guzmán ratifica su posición de que es necesario repetir el juicio

El equipo de defensa de Joaquín "el Chapo" Guzmán, que fue declarado culpable de narcotráfico, volvió a insistir el pasado sábado en la necesidad de que se repita el juicio contra el líder del cartel de Sinaloa, a falta de diez días para que el juez dicte sentencia.



En un escrito dirigido al juez Brian Cogan, el equipo de abogados del narcotraficante mexicano retomó los argumentos que enarboló el pasado marzo, después de que aparecieran unas informaciones que aseguraban que algunos miembros del jurado podían haber incumplido las normas impuestas por el juez consultando información del juicio a través de internet y las redes sociales.



En un escrito de 34 páginas, los togados solicitan una vista pública para discutir el asunto porque, según su parecer, las revelaciones de un jurado sin identificar a la publicación Vice "son suficientemente fuertes para garantizar una investigación".

El periodista Keegan Hamilton publicó una entrevista a un miembro del jurado que no se identificaba en la que aseguraba que al menos cinco miembros del jurado contravinieron las órdenes del juez de manera sistemática y siguieron el caso a través de los medios de comunicación durante el juicio.



La violación más sonada a las órdenes del juez, según la entrevista al jurado anónimo, habría sido cuando, el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones, se publicaron documentos judiciales que no habían sido considerados durante el proceso y que aseguraban que el Chapo había pagado por mantener sexo con niñas.

En este sentido, el escrito de la defensa asegura que: el integrante del "jurado sostuvo que varios miembros del panel habían "violado" de forma generalizada su juramento, y habían desobedecido las instrucciones de la Corte".



El equipo del narcotraficante subraya que "dejar sin examinar las abrumadoras acusaciones del miembro del jurado -lavándolas o barriéndolas debajo de la alfombra debido a la notoriedad de Guzmán- podría manchar de manera indeleble la legitimidad del veredicto".



El Chapo Guzmán fue declarado culpable el pasado 12 de febrero, de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que se prolongó casi cuatro meses.

De manera sarcástica, la defensa critica en un momento del escrito la postura de la Fiscalía asegurando que para el Gobierno el Chapo es tan malvado y el caso contra él es tan fuerte que no pudo haber ningún elemento externo que influyera en el veredicto.



"¿El Chapo planeó el asesinato de John F. Kennedy? ¿Y qué? Él es el diablo. ¿El Chapo organizó los ataques del 9/11? Vaya cosa, las evidencias del Gobierno fueron aplastantes", dice la defensa en un momento de su alegato.



Finalmente, y al igual que en el escrito anterior, el equipo del líder del cartel de Sinaloa sostiene que "si no hay justicia procesal para quienes supuestamente son los peores entre nosotros, no puede haber nada para los mejores, ni para nadie".



La Fiscalía de Estados Unidos ya anunció en abril su rechazo a la petición de los abogados del narcotraficante argumentando que las informaciones publicadas por Vice no son demostrables, por lo que el juicio no debería repetirse.



Según los abogados del Estado, la petición del Chapo "se basa únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar": "No hay indicios de que algún miembro del jurado haya mentido al tribunal para ocultar cualquier sesgo sobre el acusado".

"Como el artículo de Vice no plantea el problema de que el acusado sea inocente y que el jurado lo haya condenado equivocadamente, no se justifica un nuevo juicio", añadieron.