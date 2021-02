Denuncian desaparición de una colombiana en Boynton Beach

Mary está desaparecida desde el jueves 18 de febrero a las 2 de la tarde. Ya hay un caso abierto en Boynton Beach.

Ana Gómez Mulett comentó en La W que su hermana “viajó a Estados Unidos con sus dos hijos. Ella se fue para buscar otras oportunidades y para cambiar su vida y tiene 44 años”.

La última persona que la familia alega tuvo contacto con ella es Roberto Colón, un hombre con el que Mary se casó hace un año.

“No conocemos a Roberto Colón, no hemos tenido ningún tipo de contacto con este señor. Mi hermana no nos había contado que se había casado con él”, indicó.

Por otro lado, comentó que “los hijos querían aprender lo del idioma, inicialmente ellos iniciaron con ella y estuvieron en una escuela, pero mi sobrina decidió buscar una oportunidad para estudiar lo que a ella le gusta y se fue a Sri Lanka, India, y el otro hijo se devolvió a Colombia”.