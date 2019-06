Detenciones de migrantes en frontera de EEUU con México suman 132.887 en mayo

Según la información oficial, que da cuenta de las aprehensiones entre octubre y mayo pasado (que corresponden al actual año fiscal), el mes pasado fueron detenidos 11.507 menores no acompañados, 84.542 unidades familiares (un adulto acompañado al menos por un menor) y 36.838 adultos solos.



Las detenciones de unidades familiares, de acuerdo con el registro de las autoridades estadounidenses, tuvieron el mayor incremento, al pasar de 58.724 en abril a 84.542 en mayo.



Mientras que la cifra de menores no acompañados subió de 8.900 en abril a 11.507 en mayo, y la de adultos solos pasó de 31.680 a 36.838.



En lo que va del año fiscal, en la frontera sur se han contabilizado en total de 593.507 detenciones, con las unidades familiares (332.981 casos) encabezando la estadística.



Para el caso de los menores sin acompañantes, las aprehensiones ascendieron a un total de 56.278 y el total de adultos solos detenidos alcanzó los 204.248.



La cifra total de detenidos en mayo evidencia igualmente un repunte con respecto a marzo pasado, cuando fueron retenidas 92.840 personas, agregó el informe.



La CBP reveló asimismo que en mayo fueron inadmitidas 11.391 personas. Esa cifra sumada con el número de detenciones que tuvieron lugar ese mes eleva a 144.278 los casos de personas retenidas o cuya entrada al país no fue autorizada.



Estos datos se conocen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles, que empezarán en el 5 % en junio y ascenderán hasta el 25 % en octubre, a todos los productos procedentes de México como castigo por el creciente flujo migratorio a través de la frontera común.



La Casa Blanca indicó en un comunicado que los gravámenes entrarán en vigor el próximo 10 de junio y serán inicialmente del 5 %, pero avisó que si la crisis en la frontera "persiste" subirán al 10 % el 1 de julio de 2019.



Además, puntualizó que, de mantenerse la situación, los gravámenes pueden subir al 15 % el 1 de agosto, al 20 % el 1 de septiembre y escalar al 25 % el próximo 1 de octubre.



La amenaza de Trump ha sumido en la incertidumbre el comercio bilateral, uno de los más dinámicos del continente, pero además mantiene en vilo la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).