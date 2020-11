Director de la OMS entrará a cuarentena por posible contagio de COVID-19

El director de la OMS, Tedros Adhanom, informó este domingo por medio de su cuenta de Twitter que entrará a cuarentena tras enterarse de que estuvo en contacto con alguien que tenía la enfermedad.

Adhanom aclaró que se encuentra bien, no tiene síntomas y estará trabajando los próximos días desde su casa como recomienda la organización.

Además, aprovechó para recordar que seguir las recomendaciones de las autoridades de salud es la mejor forma de combatir el virus que ya ha cobrado más de un millón de víctimas y ha contagiado a 46.419.939 personas.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.