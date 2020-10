Donald Trump: el historial de escándalos que han marcado su vida política

Para nadie es un secreto que el mandatario estadounidense ha estado envuelto en medio de polémicas durante los últimos años. Incluso, varias de ellas han tratado de afectar su gobierno. Sin embargo, Trump ha salido victorioso y no hace caso a lo que hablen de él.

Su camino a la presidencia de Estados Unidos ha tenido altas y bajas, racismo,espionaje y agresiones son solo algunas ‘dificultades’ que han marcado al candidato republicano.

Estos son algunos de los escándalos más sonados que han jugado tanto a su favor como en contra:

Muro con México

Quizá uno de los tantos temas polémicos de Trump. Durante su campaña en 2015 y años posteriores de Gobierno la construcción de una pared a lo largo de la frontera con México lo colocó en el ojo del huracán, esto porque aseguraba que los inmigrantes mexicanos eran los responsables de que el país estuviera mal.

En su momento afirmó que el país azteca sería el responsable de pagar la obra. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta el momento son mejoras en la valla fronteriza relacionadas con la instalación de barreras de acero, iluminación y tecnologías avanzadas.

En 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos había dado permiso para destinar 2.500 millones de dólares del Pentágono para usarlos en el muro y luego otros 3.000 millones, disponibles del sector defensa disponibles para lo mismo.



Caso Floyd

El 25 de mayo de 2020 el mundo se estremeció con el caso de George Floyd, el ciudadano afroamericano que murió en manos de un uniformado de la Policía luego de que lo asfixiara por presionarlo en el cuello con su rodilla. Si bien esto generó decenas de manifestaciones en rechazo a este asesinato, Trump calificó como “terroristas” a quienes protestaron en las calles de Estados Unidos y no rerefirió al accionar de la Policía.

Luego de esto, el mandatario autorizó el uso de armas en las manifestaciones, amenazó con enviar al Ejército y eso desató una ola de críticas y protestas afuera de la Casa Blanca.

De amores y desamores con la prensa

Antes de ser candidato presidencial y mandatario de Estados Unidos, Trump era amado por la prensa, ya que siempre estaba dispuesto con una gran sonrisa a hablar con los medios. Pero todo cambió cuando no soportó las preguntas que le formulaban e iniciaron las peleas constantes con medios como CNN y algunos periodistas que cubren la fuente presidencial en Estados Unidos.

Las peleas más recordadas han sido con CNN, pues en varias ocasiones ha dicho que difunde “noticias falsas” y ha tenido choques con uno de sus periodistas, Jim Acosta, a tal punto que no le permitía preguntar. La tensión era tan fuerte que la cadena de noticias expresó, a través de un comunicado, su rechazo a los constantes ataques de Donald Trump, pidió respeto y el derecho a la libertad de prensa.

También ha tenido riñas con periodistas de Time, Reuters y CBS. También demandó a The New York Times y a The Washington Post por, supuestamente, divulgar noticias falsas sobre él.

Es muy común que, cuando sucede algún choque con periodistas en conferencias de prensa, el mandatario tiene la costumbre de abandonarlas o finalizarlas de manera abrupta.

Escándalos sexuales

Antes de su campaña y después en la presidencia, Trump ha sido señalado de agresiones sexuales por varias mujeres, quienes han comentado que el mandatario las manoseó y besó a la fuerza. Luego fueron reveladas grabaciones en las que, al parecer, estaba el mandatario con otras personas hablando de presentadoras de televisión en términos bajos.

Uno de los más sonados fue la supuesta relación que mantuvo con la actriz porno Stormy Daniell, a quien le habrían pagado por su silencio. También fue involucrado con Jeff Epstein; no obstante, el mandatario ha negado rotundamente todas los señalamientos que han hecho en su contra.

Impuestos

Es de los más recientes. The New York Times publicó un informe en el que revela que el mandatario estadounidense durante 15 años no pagó impuestos federales en diez y que en el 2016 canceló cerca de 750 dólares, una cifra irrisoria en comparación con los impuestos que pagan sus antecesores. Claramente, Trump salió a desmentir el informe y durante el primer debate presidencial de 2020 respondió que había pagado millones de dólares con base en las leyes, ya que él era un empresario privado.

Rusia

Luego de que la CIA dejara entrever que Rusia tuvo injerencia en las elecciones de 2016, en los últimos años el tema no ha dejado de sonar y varias cabezas rodaron, como la de James Comey, quien era el director del FBI y otros que estaban a cargo de organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Se reveló que hackers rusos infiltraron las comunicaciones de la candidata demócrata a la presidencia, Hilary Clinton, y sacaron a la luz información que le ocasionó problemas y generó desconfianza entre los electores.

Juicio político

El escándalo que por poco saca a Trump de la Casa Blanca. Todo surgió cuando se conoció que el mandatario conversó con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que investigara a Joe Biden y a su hijo, quien pertenecía al consejo directivo de una compañía de energía en ese país, a cambio de entregarle más de 300 millones de dólares en ayudas. Por lo anterior, los demócratas lo acusaron de abuso de poder y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó su juicio en el Senado.

Sin embargo, esta legislatura de mayoría republicana, lo absolvió a inicios de este año, ya que no lo consideró culpable de los delitos que se imputaban. A pesar de esto, Trump siguió llamando corrupto a Biden sin argumentos demostrables.

Despidos

El magnate también ha sido célebre por despedir a sus funcionarios a través de Twitter o por declarar cuando son llamados a testificar. Aunque algunos prefieren renunciar antes de enfrentar los señalamientos de Trump frente a la prensa o en las redes sociales. La lista va desde la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders, el jefe de Inteligencia Nacional Joseph Maguire, hasta la directora de comunicaciones, embajadores ante la Unión Europea y la ONU, el fiscal general, jefe de gabinete y muchos más funcionarios.

Manejo de la pandemia y contagio

Aunque el mandatario estuvo reacio a cerrar varios sectores debido a la pandemia de la COVID-19, acató las recomendaciones, pero no por mucho tiempo y esto le costó convertirse en el primer país con más contagios, teniendo en la actualidad más de siete millones de casos de coronavirus. Su pronta reapertura del país ha sido alabada por muchos y criticada por otros.

De hecho, una encuesta de la cadena ABC reveló que el 49 % de sus compatriotas aprueba el manejo que le ha dado a la pandemia, mientras que el 51 % confían en el exvicepresidente Joe Biden. Lo anterior refleja que su gestión no ha sido buena y hay desconfianza en la información que entrega a la opinión pública.

Trump obtuvo un 55 % de aprobación en abril cuando la pandemia llegaba a la Unión Americana.

Esto también va relacionado con los anuncios que ha dado en torno a una vacuna. Muchos especulan que ha presionado a los laboratorios y farmacéuticas para sacar una solución efectiva ante el virus, pero no hay confianza sobre su efectividad, ya que científicos han asegurado que una vacuna estaría disponible para el 2021.

Sobre su contagio se ha especulado. Por un lado la poca relevancia que le dio al mismo deja entrever que pudo haber sido una estrategia para desviar la atención de la enfermedad y por el otro, que no tomó las medidas necesarias y subestimó el riesgo. Lo cierto es que luego de permanecer en el Centro Médico Militar Walter Reed un par de días, Trump salió victorioso y ha hablado varias veces sin tapabocas, tal como lo hacía antes de su contagio.

La ola de positivos en la Casa Blanca surgió por su asesora, Hope Hicks, y lo que se evidencia que el evento del anuncio de Amy Barret como jueza de la Corte Suprema en reemplazo fue el foco, pues no usaron tapabocas ni se respetó el distanciamiento social.