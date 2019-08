El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar el jueves por la mañana al banco central (Fed) al mostrar su descontento porque, opinó, un dólar fuerte perjudica a la industria manufacturera del país.

En una serie de tuits, Trump criticó a la Fed porque con "sus tasas de interés elevadas mantienen un dólar alto". "Como vuestro presidente, cualquiera podría pensar que estoy contento por nuestro dólar fuerte. ¡No lo estoy!", escribió el presidente.

As your President, one would think that I would be thrilled with our very strong dollar. I am not! The Fed’s high interest rate level, in comparison to other countries, is keeping the dollar high, making it more difficult for our great manufacturers like Caterpillar, Boeing,.....