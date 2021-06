El Supremo mexicano tumba la prohibición del consumo lúdico de marihuana

La Suprema Corte de Justicia de México tumbó este lunes la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país después de que el Congreso no lograra aprobar una ley para regular el cannabis recreativo.



La decisión fue apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte, con lo que se alcanzó la mayoría calificada suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de esta planta.



El pasado 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Corte había puesto al Congreso para que regulara el consumo lúdico de marihuana en el país, pero los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo para levantar la prohibición.