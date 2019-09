Empresa de condones en Francia pide a clientes que los devuelvan por defectos de fábrica

La Oficina del Consumidor de Francia denunció la existencia de un lote de preservativos defectuosos, al parecer estaban agujerados, por lo que no eran seguros ante posibles transmisiones de enfermedades sexuales y no eran efectivos para prevenir embarazos no deseados.

Los preservativos en cuestión son de la marca Soft, de sabor Tutti Frutti pertenecientes al lote 17F4282.

De otro lado, es bueno recordar que Francia el año pasado creó una política para evitar que los jovenes pagaran por los preservativos y se los dan de manera gratuita.