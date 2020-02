En Chile continúa el debate por la búsqueda de reconocimiento a los “encapuchados”

El pasado 29 de enero, la sede del Congreso en Santiago de Chile se convirtió en el centro de una polémica después de que uno de los representantes de la llamada ‘Primera Línea’, los encapuchados que se enfrentan a la Policía en el marco de las marchas contra el Gobierno, se pronunciara en el marco del Foro Internacional de Derechos Humanos.

Por su parte, el Gobierno chileno ha sido enfático en rechazar la presencia de los encapuchados en el Congreso, al calificarlos como un grupo de personas que “promueven la violencia y no creen en la democracia”. Según recoge la Agencia Anadolu, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ha indicado que el Congreso es “por definición, es el lugar de los demócratas, ahí se hace la política a cara descubierta, no con capucha”.

En su momento, los organizadores del foro revelaron que dicha participación, propiciada por Santiago Martínez de 24 años de edad, fue completamente espontánea.

Con lo que no contaban los distintos sectores de la opinión es que este hecho sin precedentes dejó una escandalizada clase política que debate sobre la conveniencia de que los encapuchados sean escuchados y hagan parte del debate como interlocutores en el centro de la democracia. Esto, según afirman, “después de los destrozos que han causado y de emplear la violencia” en las manifestaciones contra de un sector político en crisis que, en términos generales, no tiene contentos a sus votantes.

Ese 29 de enero, Martínez pronunció: “¿Por qué los medios de comunicación no entendieron que no estamos robando?, ¿por qué los políticos no entendieron nuestra necesidad de cambiar un país para que sea justo para todos? Somos los y las que cuidamos de nosotros mismos, somos los y las que damos la cara y nos dejan sin ojos”.

En la actualidad, las protestas en Chile se encuentran en una relativa pausa respecto a las movilizaciones que se produjeron en los últimos meses de 2019. Sin embargo, la primera convocatoria masiva en 2020 está prevista para el mes de marzo, que coincide con el inicio del año escolar y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

