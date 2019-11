En Puerto Rico fallece una mujer por violencia machista cada siete días

En Puerto Rico muere una mujer por violencia machista cada siete días, unos datos sobre feminicidios que brillan por su ausencia de los archivos policiales de una isla con mayor número de femicidos que otros muchos territorios que tienen mayor población.



La divulgación del informe coincide con la conmemoración este lunes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una marcha por la capital puertorriqueña.



El informe "La persistencia de indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014/2018" de las organizaciones Proyecto Matria y Kilómetro 0, señala que, en concreto, en ese periodo la Policía informó de entre un 11 % a un 27 % menos de mujeres asesinadas, según el año, que los resultados que concluye la investigación.



El estudio llega a la conclusión de que la dejadez de la Policía al no verificar -o hacerlo con poco rigor- sus propios registros ha enmascarado a la baja la lacra en Puerto Rico de las muertes violentas de féminas a manos de sus parejas.



Además, el informe subraya un manejo erróneo de la información por parte de la Policía que provoca que los feminicidios sean clasificados en muchos casos como asesinatos por "motivos pasionales" y "violencia doméstica", lo que entorpece más la realidad de los femicidios.



La fundadora de Kilómetro 0, Mari Mari Narváez, señaló este lunes a Efe que el estudio revela que la Policía, además de incurrir en el error de catalogar estas muertes como causadas por "motivos pasionales", directamente no registró feminicidios.



El estudio estima que en el periodo 2014-2018 se registraron en Puerto Rico 266 femicidos, mientras que para la Policía fueron 218, 48 asesinatos "perdidos" o un 18,5 % menos.

Narváez aseguró no saber cómo la Policía ha podido perder ese número de mujeres muertas, aunque subrayó que "hay un claro patrón de dejadez".



Además, subrayó que "hay casos de feminicidios cometidos por parte de agentes de la Policía que nunca derivan en condenas", lo que describió como un caso claro de impunidad.



En Puerto Rico se registra, según el estudio, la muerte violenta de una mujer cada 7 días, lo que equivale a una tasa de femenicidio de 3 por cada 100.000 mujeres, lo que sitúa a la isla, según los cánones internacionales, en el rango de países con tasas altas junto a territorios como República Dominicana (3,2) y Perú (3,3).



"Errores de tal magnitud año tras año sugieren que la Policía no actualiza o no le interesa verificar la validez de sus propios registros", subraya el informe.



Además de acusar a la Policía de, con su negligencia, alterar gravemente el número de feminicidios a la baja, el informe deja al descubierto que Puerto Rico es un país con un elevado número de estos crímenes, muy alejado de los países desarrollados socialmente.



La cifra que se registra en Puerto Rico contrasta fuertemente con los, por ejemplo, 0,5 femicidios por 100.000 habitantes de España e Italia, los 0,6 de Reino Unido y Alemania y el 1 de Francia.

La tasa de feminicidios en Puerto Rico se sitúa en la cuarta posición entre los estados más pobres de Estados Unidos (país del que es estado libre asociado), con Luisiana con el triste liderazgo con 4,8 por 100.000 mujeres.



Los autores del informe subrayan que el motivo de poner en marcha este estudio tiene su origen en el desmantelamiento de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, lo que hacía casi imposible, dada la falta de rigor de otras entidades, conocer la realidad de los feminicidios.



Destaca además que surge como reacción a la marcada indolencia de agencias del Estado como el Departamento de Justicia, Administración de Tribunales, el Departamento de Salud y el Negociado de Ciencias Forenses -además de la citada de la Policía- en documentar la situación de los feminicidios.



El informe "La persistencia de indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014/2018" tomó para recopilar datos información periodística, datos del Registro Demográfico y de la trabajadora social Carmen Castelló, quien recopila información sobre feminicidios desde 2011 a través de la iniciativa "Seguimiento de Casos".



El estudio comparó los asesinatos de mujeres informados por la Policía con los del resto de entidades y resultó en una diferencia de 48 muertes o el 18,5 %.



"Realmente no entendemos cómo la policía no recopila los datos de la muerte de mujeres, en lo que se trata de un grave problema social", concluyó Narváez.



Puerto Rico es un territorio donde la violencia machista se ha incrementado durante los últimos años, como lo demuestra el que se registraran 4.121 casos entre enero y agosto del presente año, aunque las condenas tras la radicación de cargos sólo llegaran a las 48, el 2 %.



Según las estadísticas policiales, en ese periodo consecuencia de esos casos la Fiscalía ordenó radicar cargos en 2.091 casos, que quedaron en las citadas 48 condenas.



En lo que va de año se han registrado en la isla 10 asesinatos de mujeres.



La alarma provocada por el incremento de esta violencia llevó el pasado septiembre a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, a decretar un "estado de alerta nacional" y esta misma semana a anunciar un "Comité Asesor Alerta Violencia de Género".