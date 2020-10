España no sustituirá embajador en Caracas porque elecciones no fueron justas

España ha decidido que no va a nombrar a un embajador en Caracas para sustituir a Jesús Silva, cuyo relevo estaba previsto para estos días, y en su lugar enviará a un encargado de negocios, de categoría diplomática inferior, por considerar que las elecciones presidenciales de 2018 no fueron “justas ni transparentes”, como sostiene la Unión Europea.



Así lo señaló este jueves la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica de España, Cristina Gallach, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español en la que informó de los próximos cambios en embajadas en Iberoamérica.



“Hemos decidido nombrar un encargado de negocios y no embajador, ello es consecuente con que la UE y los estados miembros no consideramos que las últimas elecciones presidenciales de 2018 fueran justas ni transparentes”, anunció Gallach.

La solución es la misma que han adoptado otro países como Italia y Países Bajos, que tampoco están representados en Caracas por embajadores, precisó.



El encargado de negocios es un funcionario diplomático que ocupa temporalmente la Jefatura de una Misión Diplomática vacante; el puesto es normalmente desempeñado por el funcionario diplomático de categoría inmediatamente inferior al Jefe de Misión.



Tras la llegada a España del líder opositor venezolano Leopoldo López, que llevaba un año como "huésped" en la embajada de España en Caracas, el Gobierno de Venezuela acusó al embajador español de "cómplice" de López, una aseveración que ya había adelantado la Cancillería venezolana y que fue categóricamente negada por fuentes diplomáticas.



A juicio del Ejecutivo de Venezuela "el embajador Silva viajó a España, negoció el viaje de Leopoldo López a España con el Gobierno español, regresó a Venezuela y se llevó a Leopoldo López con base en esta negociación que se llevó a cabo con el Gobierno de España".



Ayer el presidente venezolano, Nicolás Maduro, criticó con dureza al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, al que reprocha sus "equivocaciones" con Venezuela.

La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, recordó que López era un "huésped de la Embajada" de España en Caracas, libre de irse cuando quisiera, porque "un huésped no es un rehén".



González Laya explicó así la decisión "personal y voluntaria" de López de abandonar la embajada española en Caracas y viajar a Madrid a reunirse con su familia, lo que desató las críticas del Gobierno venezolano al Ejecutivo español y al embajador Silva.



En un comunicado, los funcionarios españoles, representados por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el mayor sindicato de estos trabajadores en el país, alertó este jueves de la "situación de vulnerabilidad" en la que se encuentra el personal de la embajada de España en Venezuela y pidió a Ministerio español de Asuntos Exteriores que garantice su seguridad.