Esta sería la razón por la que Donald Trump quería comprar Groenlandia

El pasado 15 de agosto, varios medios estadounidenses sugirieron que el presidente Donald Trump estaría consultando con el equipo de asesores de la Casa Blanca sobre la posibilidad de comprarle Groenlandia a Dinamarca. Posteriormente, el propio mandatario confirmó dichos rumores, al asegurar que a pesar de que adquirir la isla sería “estratégicamente interesante” para él, no era un asunto en primer plano.

Posteriormente, se conoció que el mandatario estadounidense anunció la suspensión de su visita a Dinamarca debido a la negativa de la primera ministra Mette Frederiksen sobre discutir sobre la venta de Groenlandia. A través de su cuenta de Twitter, Trump le agradeció el “ahorro de una gran cantidad de gastos y esfuerzos” y sugirió reprogramar la visita para una próxima ocasión.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!