Estados Unidos aboga porque Consejo de Seguridad aborde el caso Irán

Estados Unidos ha solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantener una reunión sobre Irán el próximo lunes, día 24.



Una fuente diplomática confirmó a Efe que EE.UU. pidió mantener consultas a puerta cerrada sobre la situación en Oriente Medio, sin ofrecer más detalles.



La última agenda publicada por Naciones Unidas, el pasado viernes a las 13.56 hora local no recogía ninguna reunión el próximo 24 del Consejo de Seguridad, que sí tiene previsto discutir el martes sobre la Misión de la ONU en Sudán del Sur.



El pasado jueves, fuerzas iraníes derribaron un dron estadounidense MQ-4 Triton. Según Teherán, el avión no tripulado violó su espacio aéreo, algo que el Pentágono ha rechazado.



El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este viernes que autorizó un ataque selectivo contra Irán este jueves, pero que lo frenó en el último momento al enterarse de que habría causado unas 150 muertes.



Según Trump, la represalia por el derribo del dron no habría sido "proporcionada".



"Teníamos todo listo para tomar represalias anoche en tres lugares diferentes (de Irán y) cuando pregunté, ¿cuántos morirán? 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. Diez minutos antes del ataque, lo detuve", explicó Trump en su cuenta de Twitter.



La tensión entre EE.UU. e Irán ha ido en aumento desde que Washington se retiró el año pasado del acuerdo nuclear con Teherán.



Esta tirantez se endureció el pasado mes de abril después de que Donald Trump decidiera no renovar las exenciones a la compra de petróleo iraní.



Asimismo, el aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio y el sabotaje en mayo de cuatro petroleros en un puerto emiratí, en el estrecho de Ormuz, hizo crecer el malestar mutuo, en un momento de gran tensión en una zona delicada por ser paso de gran parte de las reservas de petróleo a nivel internacional.