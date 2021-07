Esto se sabe de los colombianos involucrados en asesinato del presidente de Haití

Las autoridades de Haití detuvieron a 15 colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

El director general de la Policía, León Charles, explicó que el comando que perpetró el crimen estaba compuesto por 26 colombianos y los dos estadounidenses.

Mathias Pierre, ministro encargado de Asuntos Electorales, habló en La W sobre el estado de salud de la Primera Dama e indicó que “según la última información que recibió el primer ministro por parte de la familia, se encuentra estable en un hospital de Estados Unidos, con una situación un poco delicada, pero estable”.

Dijo que “el grupo de mercenarios estaba compuesto por 28 personas muy equipadas, de estas son 26 colombianos, dos de ellos fueron dados de baja, 15 detenidos y anoche fueron presentados ante la prensa, además avanza la búsqueda de 8 prófugos”.

Señaló que “el presidente Jovenel Moïse fue asesinado, antes del eso, lo torturaron y las pruebas son que le partieron un brazo y un pie, luego recibió el impacto de 12 balas. Es claro para las autoridades que ese comando buscaba algo y era una carta de renuncia, la cual se rehusó a firmarla. Los culpables serán llevados ante la justicia”.

Expresó que “eran muchos en Haití quienes buscaban que presidente Moïse renunciara y se fuera, esto a pesar que ya había un calendario publicado y un decreto de elecciones. Sin embargo, había un grupo que tenía miedo porque el presidente se puso en los últimos meses a luchar contra la corrupción. Por eso contrataron a los colombianos, quienes vivieron un mes en Haití y los entrenaron para cometer este delito”.

Por otro lado, Mathias Pierre recalcó que “en este momento no puedo decir si hubo o no miembros de seguridad del presidente involucrados, sin embargo, algo que llama la atención, es que no hubo intercambio de disparos”.

Finalmente reiteró que “tenemos todas las identidades de los colombianos y sabemos que entraron en grupos pequeños, con la complicidad de alguien, les dieron residencias en uno de los barrios más lujosos, el mismo barrio donde vivía el presidente”.