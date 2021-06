Hallan muerto en una cárcel de España al creador del antivirus McAfee

John McAfee, de 75 años, creador del famoso antivirus informático del mismo nombre, fue hallado muerto este miércoles en su celda en una cárcel en España, el mismo día que la Justicia española comunicó su decisión de extraditarlo a Estados Unidos.



McAfee, que iba a ser extraditado por presunta evasión de impuestos, se habría suicidado en su celda de la prisión de Brians 2 en la localidad de Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona (nordeste), según fuentes penitenciarias.



El personal de vigilancia y de los servicios médicos de la prisión intervino rápidamente para intentar reanimarle, pero finalmente certificó su muerte, cuyas causas investiga una comitiva judicial que se desplazó a la cárcel aunque, según estas fuentes, todo apunta a que se quitó la vida.



ESTADOS UNIDOS LE RECLAMABA



John Mcafee ingresó en la prisión, de forma preventiva, el 4 de octubre del pasado año por orden de la Audiencia Nacional española, que este mismo miércoles había comunicado su decisión de extraditarlo a Estados Unidos donde era acusado de evasión de impuestos al haber ocultado elevados ingresos entre 2016 y 2018.



McAfee fue arrestado en octubre en el aeropuerto de Barcelona cuando se disponía a viajar a la ciudad turca de Estambul.

Durante la vista de extradición, el empresario estadounidense, cuya deuda tributaria Estados Unidos se eleva a más de cuatro millones de dólares, aseguró haber pagado "millones de dólares en impuestos" y dijo ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción en la agencia tributaria.



El empresario recordó que participó en las primarias del Partido Libertario en 2016 en Estados Unidos, pero no fue elegido como candidato y según el tribunal español no había "vinculación evidente" en esto con la petición de extradición.



Tampoco vio acreditada la Justicia española "activismo político o de cualquier clase que haya sido reprimido", ni que "suponga algún tipo de peligro para los intereses" de Estados Unidos.



La resolución, a la que tuvo acceso Efe, daba luz verde a la entrega por los hechos relativos a 2016, 2017 y 2018, pero no por los de 2014 y 2015, por los que también le reclamaba la Justicia estadounidense, dado que en España serían constitutivos en todo caso de infracción administrativa.

A McAfee, sobre quien pesaba una segunda solicitud de extradición de Estados Unidos, le fue denegada su última petición de libertad al considerar la Justicia española que el riesgo de fuga era evidente y que no tenía "ningún signo apreciable de arraigo".



La Audiencia Nacional española sostuvo además que las alegaciones en torno a su estado de salud carecían de "cualquier virtualidad" en cuanto a la procedencia de la entrega, y tampoco aceptó su petición de nulidad de actuaciones para dar la oportunidad a Reino Unido, país del que también era nacional, de pedir su extradición.



PIONERO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA



El creador del famoso antivirus ya fue detenido en 2012 en Guatemala y en Belice por distintos motivos y en 2019 en un puerto de República Dominicana con varias armas abordo de su yate.



Días antes, el empresario había dicho que se marchaba de Estados Unidos porque la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado detenerle por supuestos delitos fiscales.



Las autoridades dominicanas le dejaron en libertad y McAfee viajó al Reino Unido, donde había nacido en 1945.



Formado como matemático, el que fue uno de los pioneros en el diseño de software contra virus informáticos y también en la mensajería instantánea fundó a lo largo de su vida varias empresas, entre ellas la que lleva su nombre.