Imán egipcio dijo que está bien golpear a mujeres mientras "no se rompan sus huesos"

Las afirmaciones del Imán egipcio, Ahmed el Tayed, han generado polémica por normalizar el maltrato a las mujeres. El líder islámico ha asegurado que "Las esposas pueden ser golpeadas siempre y cuando ningún hueso resulte roto como consecuencia de la golpiza”.

Tayed hizo referencia al 'Sura de las mujeres', un controvertido pasaje del Corán, que cita “Los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos sobre otros. (…) Las habrá que sean rectas, obedientes y que guarden, cuando no las vean, aquello que Alá manda guardar. Pero aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles; pero si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas”.

"El remedio que ofrece el Corán es golpear de una manera simbólica, con el propósito de reformar pero sin causar daño, perjuicio o dolor", explicó el líder religioso a sus espectadores.

Después de la ola de críticas que comenzó a recibir por sus declaraciones, tuvo que salir a retractarse y a decir que proponía una legislación para condenar el maltrato a la mujer.