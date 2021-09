Interpol emite orden de captura contra Laura Bozzo y es buscada en 195 países

La presentadora y abogada peruana Laura Bozzo, conocida por su controversial programa “Laura en América”, es buscada en el mundo. La Interpol emitió una orden de captura contra ella ya que es acusada de fraude fiscal en México.

La Organización Internacional de Policía Criminal lanzó una ficha roja y será buscada en los 195 países donde la entidad tiene facultad de ejercer. Dicha decisión se toma tras estar involucrada en un escándalo con una propiedad desde hace más de un mes.

A inicios de agosto un juez ordenó que Laura Bozzo debía presentarse ante las autoridades al dictaminar una sentencia preventiva. La presentadora no fue y días después se emitió la orden de captura.

La protagonista apareció en sus redes asegurando que estaba viviendo una “pesadilla” porque sus cuentas habían sido hackeadas y su equipo legal pidió que no fuera llevada a prisión por supuestos problemas de salud.

¿Qué pasó con su delito?

Se sabe que Laura Bozzo vendió una propiedad que estaba embargada y por esa razón fue acusada de fraude fiscal. Dicha acción se realizó sin avisar a las autoridades competentes en temas de hacienda y según medios locales sería una negociación de 17 millones de pesos mexicanos.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación de México, por ese delito podría enfrentar una pena desde 3 a 9 años de prisión sin beneficio a una fianza.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️