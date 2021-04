“La guerra la vamos a hacer en el territorio de ustedes”: Diosdado Cabello a Colombia

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este miércoles que Colombia le facilita el camino a Estados Unidos para "atacar" a su país y aseguró que, de haber una guerra, se llevaría a cabo en territorio colombiano.

"Colombia se declaró, internamente pues, que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a Venezuela. Se van a equivocar porque si nosotros tenemos una guerra (...) con Colombia, se lo vamos a hacer en su territorio", dijo Cabello en su programa de televisión Con el Mazo Dando.

El considerado número dos del chavismo insistió en lanzar acusaciones contra la Administración colombiana a la que el Ejecutivo venezolano ha acusado por planes "terroristas" para derrocar su Gobierno.

"Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la guerra se la vamos a hacer en el territorio de ustedes", insistió.

