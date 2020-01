La reina Isabel dice que llevará tiempo resolver situación de los duques de Sussex

El príncipe Enrique y Megan Markle sorprendieron con su intención de renunciar a sus funciones como duque de Sussex para independizarse de la realeza británica. Sin embargo, este proceso no sería tan sencillo, pues la reina Isabel II compartió su posición a través de un breve comunicado.

"Las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex están en una etapa temprana. Entendemos el deseo que tienen de adoptar un enfoque diferente, pero estos son problemas complicados que llevarán tiempo para resolverlos”, anunció en la cuenta de Twitter de la familia real.

