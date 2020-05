La reina Isabel podría no regresar a su vida pública

La Reina Isabel II se encuentra resguardada en el Castillo de Windsor junto a su esposo el príncipe Felipe, cuidándose del contagio del coronavirus.

La monarca de 94 años, ha suspendido sus compromisos reales por el riesgo que supone salir a la calle, sin embargo, esta suspensión es "indefinida" y depende del desarrollo de la pandemia que podría quedarse por mucho tiempo.

Según el biógrafo de la reina, Andrew Morton, mencionó que esta es la ausencia más larga de la monarca de sus deberes oficiales en su reinado de 68 años.

"Es terriblemente triste, pero no creo que pueda reanudar su trabajo habitual. El virus COVID-19 no desaparecerá pronto y estará entre nosotros durante meses, si no años" dijo

Entretanto, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson anunció nuevas medidas para salir del confinamiento, dentro de las que se encuentran el regreso a trabajar de quienes no pueden ejercer sus labores desde casa.