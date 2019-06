Las elecciones anticipadas en Venezuela no son la solución: Insulza

Insistir en la idea de elecciones anticipadas en Venezuela como solución a la actual crisis “no funciona” y no evitaría el colapso del país latinoamericano, afirmó este jueves el senador chileno José Miguel Insulza, también exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Aun así, Insulza rechazó la idea de una intervención militar en Venezuela, como sugieren algunos opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, pues consideró que “la única posibilidad” es impulsar un "gobierno de transición" que reconstruya al país.



“El problema de Venezuela es que es un país completamente desarticulado. Seguir pidiendo elecciones en dos meses, que renuncie Maduro y (después) hacemos otra elección por dos meses más, no funciona”, afirmó durante un evento en la Casa de América en Madrid.



Insulza destacó que Maduro "no admite" que hay una crisis en el país latinoamericano, "hace de cuenta que no pasa nada", pese a que la economía está "completamente destruida".



Sin embargo, señaló que Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional de Venezuela reconocido como presidente encargado por más de 50 países, en realidad "no se puede hacer cargo de nada".



Por eso, argumentó que Latinoamérica debe encontrar una solución "sin tomar bandera, como lo ha hecho el Grupo de Lima", sin buscar "líderes providenciales" en Venezuela y sin una salida electoral o forzada del actual gobernante, necesariamente.



“Se busca una negociación seria para resolver la crisis de Venezuela. Pero es difícil hacerlo con Maduro, que promete y no cumple. El fin puede ser que se vaya Maduro, pero no el principio”, declaró.



El exrepresentante de la OEA aseveró que la "única salida" es el diálogo que se está buscando en Noruega, donde delegados de Maduro y Guaidó iniciaron conversaciones mayo.



Benedicte Bull, directora de la Red Noruega de Investigación sobre América Latina, expuso que su país está jugando "un papel facilitador", pero que se trata de un "proceso previo" de una negociación y de "preconversaciones para establecer una agenda".



Entrevistada por EFE después de participar en el mismo evento, titulado "América Latina en un orden mundial en crisis", la académica coincidió con Insulza en que vencer a Maduro por la vía electoral "ahora es imposible" y que los venezolanos quieren un diálogo aunque no haya una "salida pronta".



“Coincido en que si uno organizara elecciones en Venezuela mañana, sin primero renovar el Consejo Electoral, sin restablecer la confianza en todo el sistema electoral, sería un fracaso”, opinó.



La investigadora explicó que las conversaciones se han llevado en secreto, por lo que el Gobierno noruego ha evitado detallar su avance.



Defendió la neutralidad de su país, pues no tiene "mayores intereses políticos" o "económicos" en Venezuela, y argumentó que el diálogo no se contrapone a otras estrategias paralelas, como la imposición de sanciones individuales.