Las ganancias de Pfizer se disparan por sus vacunas contra el COVID-19

La farmacéutica estadounidense Pzifer anunció a través de un comunicado que las ganancias de su empresa aumentaron significativamente en pandemia. Por cuenta de su negocio con las vacunas contra el COVID-19, los activos incrementaron en un 133%.

Según reportaron, la mayotía provienen de la venta de vacunas, lo que representaron ingrersos de 13 mil millones de dólares en el tercer trimestre dfel 2021. Esto quiere decir que sus ganancias van en aumento en comparación al dinero que consiguieron en el 2020.

La compañía también anunció que esperan firmar más acuerdos con los países para aumentar las ventas de sus fármacos en el 2022, justo cuando se conoce la aprobación de la aplicación de una tercera dosis para mayores de 70 años y la aprobación de la aplicación a menores hasta los 11 años.

A través de sus redes sociales, Albert Bourla, el presidente ejecutivo de Pfizer, reveló las cifras y aseguró que tienen esperanzas en que los países de ingresos bajos puedan acceder a las vacunas contra el COVID-19 y no se queden atrás en la carrera por los biológicos.

El anuncio también llega después de que Pfizer revelara que su pastilla contra el COVID-19 podría estar listo antes de terminar el año y según la farmacética, esperan que se reduzca el número de pacientes hospitalizados con la administración de un antiviral oral.

We are proud of @Pfizer’s strong financial performance in the third quarter, but we are even more proud of what these financial results represent in terms of the positive impact we are having on human lives around the world. pic.twitter.com/yu88Ydpvci