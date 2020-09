Los Comunes dan luz verde a la ley que permite romper el acuerdo del Brexit

La Cámara de los Comunes dio luz verde a la legislación que otorgará al Gobierno británico la capacidad para modificar de manera unilateral los mecanismos acordados con la Unión Europea (UE) para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas tras el Brexit.



El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, hizo valer su mayoría absoluta en la cámara para aprobar por 340 votos frente a 256 la llamada ley de Mercado Interno, que ha enturbiado las negociaciones sobre la futura relación entre el Reino Unido y el bloque comunitario, que continúan esta semana.



La legislación pasará ahora a la Cámara de los Lores, donde los conservadores no tienen mayoría. Con todo, si la Cámara Alta introdujera cambios, estos deberían ser refrendados por los Comunes.



Bruselas ha exigido la retirada del texto antes de fin de mes bajo amenaza de iniciar acciones legales contra unos planes que a sus ojos violan el derecho internacional.



Johnson ha continuado por ahora adelante con la tramitación, si bien ha cedido a la presión desde sus propias filas para agregar una salvaguarda adicional, por la cual no podrá ejecutar los poderes que le otorga la ley para romper el acuerdo de salida de la UE firmado el pasado octubre si no obtiene primero el permiso explícito del Parlamento.



El jefe de Gobierno ha asegurado que no tiene intención de alterar el tratado si ambas partes llegan a un acuerdo sobre su futura relación antes de que termine el periodo de transición del Brexit, el próximo 31 de diciembre.



