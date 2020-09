Los Óscar exigirán estándares de diversidad a las películas a partir de 2024

Los Ángeles (EE.UU.) Los premios Óscar modificarán sustancialmente su reglamento para exigir que las cintas candidatas a mejor película cumplan con unos requisitos mínimos de inclusión y de diversidad racial, anunció este martes la Academia de Hollywood.



Tales estándares de inclusión (Academy Inclusion Standards) no se aplicarán de manera estricta hasta los galardones de 2024 pero se contemplarán a partir de 2022, mientras que en la edición inminente no se considerarán ya que la gran mayoría de proyectos cinematográficos aspirantes están estrenados y/o rodados.



Entre los requisitos -que no deben cumplirse todos- figuran baremos como que al menos uno de los protagonistas represente a minorías, o que lo haga el 30 % del reparto secundario, así como que el equipo técnico detrás de las cámaras cumpla también con ese porcentaje.



"Creemos que estos estándares de inclusión serán un catalizador para un cambio esencial y duradero en nuestra industria", afirmaron en un comunicado conjunto el presidente de la institución, David Rubin, y la consejera delegada, Dawn Hudson.



El anuncio llega al calor de las protestas raciales en EE.UU. y tras varios años en los que la Academia de Hollywood ha recibido críticas por la falta de diversidad entre sus nominados, que por otra parte reflejaba la dinámica de trabajo en la industria audiovisual estadounidense.



Según los directivos, el nuevo reglamento es una "apertura" que pretende que las películas reconocidas en los Óscar "reflejen a la población global diversa" tanto a la hora de crear filmes como a la hora de presentarlos a la audiencia.



UNOS ESTÁNDARES DE INCLUSIÓN EXIGENTES PARA EL CINE DESDE 2024



Para los Óscar de 2022 y 2023 todas las cintas que quieran competir entregarán una ficha que muestre los requisitos que cumplen, aunque no se exigirán hasta 2024.



La Academia de Hollywood ha estipulado que las producciones aspirantes a mejor película deberán cumplir al menos dos de cuatro estándares, que son: Representación en pantalla, en equipo creativo, oportunidades de acceso a la industria audiovisual y/o promoción de las audiencias.



-Para el apartado de representación en pantalla y narrativa, la cinta tendrá que incluir uno de los siguientes tres criterios: Que uno de sus protagonistas sea de una minoría racial; que el 30 % del reparto secundario sea de colectivos poco representados o que el argumento se centre en la historia de alguno de esos grupos.



-Para el apartado de equipo creativo, los tres criterios entre los que deberá cumplir con uno son: Al menos dos de los puestos de dirección creativa deberán ser de grupos poco representados; que formen parte de seis posiciones inferiores o que, al menos, el 30 por ciento del equipo sea de esos grupos.



Asimismo los estándares de oportunidades de acceso y de desarrollo/promoción de las audiencias demandan que las plazas de becarios y aprendices o de directivos y publicistas de cada proyecto contemplen esos criterios de diversidad.



Por minoría racial la Academia cita: Asiático, latino/hispano, negro/afroamericano, indígena, persona de medio oriente, nativo de Hawái o del Pacífico y "otras etnias o razas poco representadas".



Por colectivos poco representados en pantalla se entiende: Mujeres, minorías raciales, colectivo LGBTQ+ o personas con capacidad diversa. EFE