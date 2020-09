Israel y Emiratos firmarán su acuerdo diplomático el día 15 en la Casa Blanca

Washington, 8 sep (EFE).- Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmarán el próximo 15 de septiembre en la Casa Blanca su flamante acuerdo para establecer lazos diplomáticos, el denominado Tratado de Abraham, adelantó este martes a Efe una fuente oficial.



"El presidente (estadounidense), Donald Trump, hará de anfitrión de una ceremonia histórica de firma del Tratado de Abraham, el 15 de septiembre en la Casa Blanca", dijo a Efe un alto funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.



A la ceremonia asistirá "probablemente" el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; mientras que la delegación emiratí estará liderada por el ministro de Exteriores de EAU, Abdulá bin Zayed al Nahyan, precisó la fuente.



"Esta será la primera firma de un acuerdo de paz en la Casa Blanca en mucho tiempo: 26 años, en el caso de aquellos que se refieren a Oriente Medio", subrayó el funcionario.



La firma del llamado Tratado de Abraham formalizará definitivamente los vínculos bilaterales entre Emiratos e Israel, que el pasado 13 de agosto anunciaron un compromiso mediado por Washington para establecer relaciones diplomáticas.



Eso convertirá a Emiratos en el tercer país árabe en tener actualmente relaciones diplomáticas con Israel, tras Egipto (1979) y Jordania (1994).



La Casa Blanca ha expresado su esperanza de que el pacto abra la puerta a otros acuerdos diplomáticos entre Israel y otros países árabes, y Trump quiere promocionar todo lo posible el tratado ahora que se encuentra en plena campaña para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos.



Israel y Emiratos ya han dado los primeros pasos en la normalización de sus relaciones, desde llamadas telefónicas a colaboración en materia médica y de defensa, pasando por la llegada a finales de agosto a Abu Dabi del primer vuelo comercial entre ambos países.



El diario "The New York Times" asegura que, como parte de las negociaciones, Netanyahu accedió en privado a que Estados Unidos vendiera cazas F-35 a Emiratos para equilibrar las capacidades militares emiratíes con las israelíes en la región, aunque el primer ministro israelí ha negado ese extremo.



Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, defendió en su reciente visita a la región que se puede respetar la posición militar cualitativa de Israel al tiempo que avanza la relación militar de EE.UU. con Emiratos.



Además, Estados Unidos anunció en un principio que el pacto con Emiratos incluía un compromiso de las autoridades israelíes de paralizar la anexión de territorio palestino ocupado.



Sin embargo, Netanyahu dijo poco después que la anexión de parte de Cisjordania ocupada "está sobre la mesa" y que se trata de una decisión "temporal" pero que "no está anulada". EFE