Maduro promete “premios” para las comunidades que más voten en las próximas elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este viernes premiar a las primeras 100 comunidades que tengan el mayor porcentaje de participación en las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre.

Lea en La W: Papa Francisco nombra al primer cardenal afroamericano de la historia

"Atención UBCH, atención Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, vamos a estar pendientes del porcentaje de participación en cada centro electoral y aquellas 100 primeras UBCH que tengan el mayor porcentaje de participación de su comunidad le vamos a dar un premio especial a la comunidad, al pueblo", dijo en un acto de campaña.



Indicó que las comunidades tendrán "un premio directo" y que el jefe de las UBCH en la comunidad será el encargado de informar cuál es el bien que necesita el sector.



"La comunidad nos dirá: necesitamos tal cosa y el comando de campaña se mueve y resuelve, compadre", agregó.

Le puede interesar: Preocupación de la ONU por tensiones en Medio Oriente tras asesinato de científico Iraní

El mandatario venezolano no explicó de dónde saldrán los fondos para estos premios.



El chavismo tiene desplegados por todo el país a organizaciones estructurales que desempeñan distintas tareas en las comunidades y que pueden ir desde la movilización de militancia hasta la vigilancia en la distribución de alimentos subsidiados y entregados por el Gobierno.



El pasado 17 de noviembre, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó a las organizaciones afiliadas a verificar, las veces que sean necesarias, que "no se quede nadie sin votar" en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.



Cabello no explicó cómo harán la verificación, pero en el pasado el chavismo ha utilizado los denominados "puntos rojos" -carpas instaladas en las cercanías de los centros electorales- para vigilar de cerca a sus adeptos a través del "carné de la patria", un censo paralelo que el Gobierno utiliza para entregar ayudas sociales.



El jefe de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, había anunciado antes que para las elecciones de este año no se instalarán los "puntos rojos" porque llegaron a un acuerdo con la minoría opositora que participará en las elecciones.

Le recomendamos: Rusia propone plataformas de video nacionales para sustituir a YouTube



Los comicios del próximo 6 de diciembre han sido cuestionados por la mayoría opositora del país, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) pues consideran que serán una "farsa".



La oposición venezolana rechaza las elecciones porque, entre otros temas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino varios partidos críticos con el Gobierno, y puso a su frente a antiguos militantes que habían sido expulsados y acusados de corruptos.