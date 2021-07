Me considero una sobreviviente: víctima de abuso sexual por Bill Cosby

La Corte Suprema del estado de Pensilvania anuló la condena contra Bill Cosby por abusos sexuales. El icono de la cultura popular estadounidense estaba en una prisión estatal cerca de Filadelfia.

La decisión de la Corte allana el camino para que Cosby pueda salir de prisión luego de haber pasado más de dos años detrás de las rejas.

Joan Tarshis, una periodista y publicista, conoció a Bill Cosby en 1969 en Los Ángeles cuando fue invitada por algunos de sus amigos a almorzar.

Tarshis manifestó en La W que “no me considero una víctima, me considero una sobreviviente. Una amiga le llamó para anunciarme la noticia y quedé sorprendida”.

Indicó que “algunas personas van a adelantar una demanda civil contra él”.