Mi temor es que lo puedan estar torturando: padre del periodista bielorruso

Las autoridades bielorrusas mostraron al periodista Roman Protasevich. Dijo estar muy bien luego de tres semanas de haber sido detenido en Minsk.

Su padre Dmitri Protasevich manifestó en La W que “no creo ni una sola palabra que dijo mi hijo en la rueda de prensa porque hay que tener en cuenta a dónde lo llevaron durante y después de esta”.

“No he visto ningún cambio significativo en la personalidad de mi hijo […] todavía no se ha iniciado un proceso y además no se respetan los derechos, ni siquiera el abogado sabe qué pasa con él”, indicó.

Explicó que su gran temor “es que lo pueden estar torturando físicamente y mentalmente. Hasta ahora no sabemos nada de su estado de salud”. Dijo que “en nuestro país luchar por las libertades, se califica como acción negativa y cualquiera puede estar acusado. Mi hijo es un periodista y creador del canal opositor Nexta de Telegram”.

Sobre la pareja del periodista que es acusada de incitación a la discordia señaló que “de momento sigue permaneciendo en el centro de detención. No tenemos una conexión directa con ella, lo único es que recibimos las noticias a través de su mamá”.