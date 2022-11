Monti asegura que no se siente amenazado por Berlusconi

El primer ministro italiano, Mario Monti, aseguró en Madrid que su Gobierno va a seguir trabajando con la mirada puesta en la primavera de 2013, fecha prevista para el fin de la legislatura, y que no se siente "amenazado" por su antecesor en el cargo, Silvio Berlusconi.



En una conferencia de prensa junto al presidente el Gobierno español, Mariano Rajoy, tras presidir la XVII cumbre bilateral, Monti fue preguntado por las palabras pronunciadas este fin de semana por Berlusconi, quien amenazó con retirarle la confianza para hacer caer al Gobierno.



Según Monti, su gabinete, que llegó al poder para hacer una aportación al país en un momento difícil, no ve esas declaraciones como una amenaza.



"Nosotros hacemos todo lo que podemos para conseguir unos buenos resultados, pero son valoraciones que dependen de los demás. No puedo llamar amenaza a algo que realmente no nos quitaría absolutamente nada", señaló.



El primer ministro rechazó especular sobre las consecuencias económicas que tendría para Italia un fin prematuro de su Gobierno.



"Lo mejor es que sigamos haciendo nuestro trabajo pensando en la primavera de 2013, como siempre hemos hecho. Eso es lo que el presidente de la República y el Parlamento nos ha pedido y es lo que vamos a seguir haciendo", agregó.