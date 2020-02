Muere el creador de los comandos de cortar, copiar y pegar

Las redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo lloran este jueves, 20 de febrero, la muerte de Larry Tesler, inventor de los comandos de cortar, copiar y pegar en los ordenadores, quien falleció esta semana a los 74 años.

"El inventor del cortar/copiar y pegar, encontrar y remplazar, y otras cosas era el antiguo investigador de Xerox, Larry Tesler. Nuestro trabajo diario es más fácil gracias a sus revolucionarias ideas. Larry murió el lunes, así que, por favor, únanse a nosotros para celebrarle", comunicaba en su cuenta de Twitter la empresa tecnológica Xerox, en la que trabajó durante 9 años.

Tesler nació en el barrio neoyorquino del Bronx (EE.UU.) en abril de 1945, desde donde en 1961 se trasladó a la Universidad de Standford en Palo Alto (California), donde se graduó en el equivalente actual de ingeniería informática.

Tras un corto lapso de tiempo trabajando en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Standford a finales de la década de 1960, un divorcio y algunos trabajos menores, Tesler se incorporó en 1973 al centro de investigación de Xerox en Palo Alto. Fue allí donde junto a su colega Tim Mott desarrolló los comandos de copiar y pegar que tantos trabajos académicos han salvado y que lo han convertido en una celebridad a título póstumo.

En 1979, Tesler fue presentado a otro gigante de lo que hoy es Silicon Valley: el fundador de Apple, Steve Jobs. Ambos genios tecnológicos se conocieron en una visita de este último a Xerox. Solo un año más tarde este investigador originario del Bronx se pasó a Apple con muchos de sus compañeros, compañía de la que le atrajo el concepto de computadora que tenían.

En la empresa de la manzana trabajó durante 17 años de su vida en los que colaboró en el desarrollo del Apple Lisa y el Apple Newton -predecesor de las actuales tabletas electrónicas- y ocupó varios puestos de relevancia, como el de jefe de científicos.

En 1997 abandonó Apple para dedicarse a su empresa Stagecast Software, ubicada también en Palo Alto, con la que desarrollo el programa educativo Stagecast Creator, cuyo lanzamiento tuvo escaso éxito y resultó en la reducción paulatina de personal hasta que el propio Tesler dejo su empleo en esta en el año 2000.

Tras ello, se unió en 2001 a Amazon, aunque acabó abandonando la empresa de Seattle (Washington) en 2005 para trabajar para Yahoo!, puesto que también abandonó al cabo de tres años.

En 2009, tras un año en la empresa de información genética 23andMe, decidió convertirse en asesor tecnológico.

