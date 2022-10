Mujeres mexicanas se exponen al virus del papiloma humano a edades tempranas

"Antes las infecciones por VPH ocurrían a los 19 años y ahora hay niñas de 12 años con este virus", alertó Leticia Rocha Zavaleta, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM.



En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que este 2019 se enfoca al cervicouterino y se conmemora este 4 de febrero, la especialista recordó que el año pasado en México se registraron 32.439 decesos por cáncer cervicouterino, en promedio 89 al día.



La especialista en inmunoterapia señaló que éste es uno de los pocos tipos de cáncer prevenibles por dos vías: la vacunación y estudios moleculares para la detección del virus, así como el Papanicolaou o colposcopías para detectar lesiones premalignas.



Recordó que actualmente se cuenta con tres tipos de vacunas que protegen contra dos, cuatro o nueve tipos virales del VPH. El requisito para ser inoculada es que al momento de recibir la dosis no se esté infectada por el virus".

Le puede interesar: Miles de mujeres marchan contra feminicidios y secuestros en Ciudad de México



"Estudios han demostrado que la protección se puede desarrollar eficazmente en niñas que nunca han tenido relaciones sexuales, pero también en mujeres con una vida sexual activa, incluso mayores de 40 años y que al momento de ser vacunadas no tengan la infección", subrayó la investigadora.



Admitió que en México "aún es baja la cobertura de vacunación" y no hay un programa que incluya a las niñas para cerrar el círculo de infección.



"Sería bueno contar con más información, y que las generaciones que no tuvimos acceso en nuestra adolescencia a la vacuna, podemos ser sujetos a ella", destacó.



Indicó que "las vacunas no son 100 % eficaces", por lo que se debe tener una revisión periódica del ginecólogo y recomendó, en la medida de lo posible, tener relaciones sexuales protegidas.

Lea también: Costa Rica abre casa para hijos de recolectores de café migrantes e indígenas

Rocha Zavaleta explicó que pueden pasar hasta 20 años desde el momento en que una mujer se infecta con el VPH y desarrolla una lesión maligna.



Dijo que a pesar de la cantidad de información disponible, niños y jóvenes "no saben cómo manejarla". Además se piensa que el cáncer "es una enfermedad de la tercera edad", y en realidad muchas mujeres lo desarrollan en la cuarta o quinta década de vida, cuando son económicamente activas, madres o jefas de familia.



La especialista del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología informó que se ha detectado que el 85 % de los tumores se generan en la parte externa del cérvix y el 15 % en la parte interna, conocida como endocérvix.



Sin embargo, dijo, los tumores internos "van en aumento entre mujeres mucho más jóvenes y son más agresivos".



La Asociación Panamericana de la Salud (OPS) indicó que la enfermedad es prevenible con vacunación, tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas y puede ser curado si es detectado a tiempo y tratado adecuadamente.



El cáncer cervicouterino, el segundo más frecuente entre las mexicanas, sólo superado por el de mama.