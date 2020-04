Nicaragua suma diez casos de COVID-19, dos fallecidos y siete dados de alta

Nicaragua reportó este lunes un nuevo caso de COVID-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 10, mientras que los muertos suman dos y siete los recuperados.



El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, dijo en comparecencia con medios oficiales que el nuevo caso corresponde a "un señor de 58 años de edad, contacto con caso importado, que se encuentra delicado y estable", y, además, es el único caso activo con COVID-19.



Otro hombre, de 59 años, que había dado positivo y se mantenía como el único caso activo, se recuperó, en un nuevo test dio negativo "y se le proporciona seguimiento responsable y cuidadoso", explicó el funcionario.



TRECE CASOS SOSPECHOSOS



Las autoridades sanitarias mantienen a 13 personas aisladas preventivamente en hospitales, según el parte diario del Ministerio.



El sábado pasado, Nicaragua confirmó su segunda muerte por coronavirus en un hombre de 64 años.

Desde el 11 de marzo pasado, cuando se declaró la pandemia, se registran dos personas fallecidas, ambos con padecimientos previos, de acuerdo con las autoridades.



El 26 de marzo pasado, el Gobierno confirmó su primer fallecido, un nicaragüense de 48 años que había viajado a Colombia y "presentaba múltiples fragilidades de salud asociadas a su condición de portador del virus de VIH".



Las autoridades de Salud nicaragüenses han recalcado que todos los casos han sido importados, es decir no se han registrado casos de transmisión local comunitaria.



REANUDAN CLASES



El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado, sin embargo, el número de pruebas que ha realizado hasta ahora.



El Ejecutivo también ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nicaragua, a diferencia del resto de países de Centroamérica, no ha decretado ningún tipo de emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases que este lunes se reanudaron tras las vacaciones por la Semana Santa, aunque no todos los padres de familias enviaron a sus hijos a los colegios.



Tampoco ha restringido de forma oficial la entrada ni movilidad en su territorio a ningún viajero y sus autoridades han dicho que no establecerán ningún tipo de cuarentena.