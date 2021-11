No creo que Travis Scott supiera lo que estaba pasando: periodista Joey Guerra

En la pasada noche del viernes 5 de noviembre, aproximadamente 50.000 personas asistieron al concierto de Travis Scott en el festival Astroworld en Houston, pero una multitud empezó a empujar hacia el escenario, generando pánico y dejando al menos ocho personas fallecidas.

El periodista Joey Guerra asistió al concierto y manifestó en La W que “llegué como a las 2 de la tarde, pero no se sentía peligroso. No se sentía nada, solo se veía mucha gente bailando y cantando. Donde todo eso pasó, no se veía donde yo estaba”.

Guerra indicó que “me enteré hasta cuando me fui a la casa y recibí información de lo sucedido”.

Dijo que “no creo que Travis Scott supiera qué estaba pasando, él estaba cantando, vio gente que necesitaba ayuda, pero con todo lo que pasó y las personas que murieron, yo no creo que él se hubiera dado cuenta”.

Joey Guerra contó que “Travis Scott estaba en el escenario como una hora y 15 minutos, entonces fue como todo el show completo, cantó como 23 o 24 canciones”.

Explicó que “durante el día vi que había mucha policía y mucha seguridad. En el momento cuando él estaba tocando y todo eso estaba pasando, había mucha gente y no se podía ver nada. Creo uniformados intentaron llegar al lugar, pero igual era bastante gente la que había”.

Por otro lado, señaló que “dicen que una persona de seguridad se desmayó y al parecer le inyectaron algo, entonces puede que haya pasado algo de esto”.