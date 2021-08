Parlamento polaco aprueba polémica ley de medios generando ruptura en la coalición

El Parlamento polaco aprobó hoy la controvertida ley de medios que ha precipitado la ruptura de la alianza de gobierno liderado por el ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS) y que la oposición considera vulnera la libertad de información.



La reforma había quedado en suspenso, tras aprobar la cámara un aplazamiento de la votación a septiembre.



Tras unas horas de interrupción de las sesiones se reanudó el pleno, por imperativo de su presidencia, que se amparó en defectos formales en la decisión del aplazamiento.



Se aprobó finalmente su redactado, con algunas modificaciones, por 228 votos a favor frente a 216 en contra.



Este proyecto del gobierno ha sido ampliamente criticado por la oposición y varios colectivos sociales, como los periodistas de prácticamente todos los medios del país, que hace poco remitieron al Ejecutivo una carta firmada por 250 editores pidiendo su retirada.

Le puede interesar: Expresidenta boliviana, Jeanine Áñez, regresa a la cárcel luego de revisión médica



El proyecto, defendido por el PiS, se conoce "ley anti-TVN", en alusión a esta televisión privada del grupo estadounidense Discovery, crítica hacia el gobierno y principal perjudicada por el cambio legislativo, ya que no se permitirá operar en Polonia a medios cuyo propietario no resida en un país del espacio europeo.



La sesión se inició con una victoria de la oposición, que hizo prosperar no solo una serie de modificaciones en el proyecto, sino también el aplazamiento de la votación hasta septiembre.



Durante el debate, el PiS aceptó introducir una modificación para retrasar su entrada en vigor hasta dentro de siete meses, lo que teóricamente posibilitaría al medio o medios afectados adaptarse a la situación.



En los últimos días, cientos de manifestaciones en toda Polonia reclamaron al gobierno que diera marcha atrás a la llamada "Ley anti TVN".

Lea también en La W: Hasta 650 migrantes podrán pasar a diario de Colombia a Panamá



Según el PiS, el objetivo de esta reforma es prevenir una eventual apropiación de los medios de comunicación del país por parte de empresas o gobiernos hostiles.



La votación estaba precedida por el terremoto político originado ayer, al cesar el primer ministro Mateusz Morawiecki, a su vicepresidente y líder del partido minoritario Acuerdo, Jaroslaw Gowin.



Entre los motivos del disenso entre los dos aliados estaba el rechazo de Gowin a esa reforma, que advirtió puede generar graves tensiones con Estados Unidos.



A la decisión de Morawiecki, transmitida a través de un portavoz, siguió una declaración de Gowin anunciando el fin de la alianza de gobierno y la dimisión, esta mañana, de varios viceministros de su partido.



El acuerdo formaba parte de la alianza de gobierno desde 2019.