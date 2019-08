Particular huelga de un diario en Libano

El periódico libanés Daily Star conmocionó a sus lectores al no publicar artículos ni noticias en su edición del jueves, con el objetivo de protestar contra el “deterioro” de la situación económica y política del país.

El periódico, que es el segundo más antiguo del país, que se publica en inglés, solo tenía escrita la palabra “Líbano” en su página principal en un fondo negro.

En las páginas siguientes, el diario libanés enumeró las crisis políticas, económicas y sociales que vive la nación.

El periódico también mencionó las crisis de desechos, contaminación, desempleo, armas ilegales, refugiados, deuda pública y el deterioro de la situación económica y financiera, con la imagen de un árbol de cedro acompañada del título “Despierta antes de que sea demasiado tarde”, en su última página.

“El Daily Star se abstuvo de publicar artículos noticiosos en su edición impresa del jueves para tomar una postura ante la situación en deterioro de El Líbano, y le hizo un llamado a los funcionarios a ‘despertar antes de que sea demasiado tarde'”, escribió el periódico en su página web.

The Daily Star has summarised today’s #Lebanon:

•Government deadlock

•Sectarian rhetoric increasing by the day

•Trash continues to pile up in the streets

•Pollution at alarming levels

•Unemployment at 25%

•Illegal weapons around in the country 👇

