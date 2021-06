Pedimos que el presidente de Perú sea elegido legítimamente: almirante (r) Cueto

Varios militares retirados peruanos se manifestaron este martes en una plaza de Lima para rechazar un supuesto fraude en las elecciones del 6 de junio en Perú, el cual ha denunciado la candidata Keiko Fujimori.

El almirante (r) José Cueto, exjefe del Comando Conjunto de las FFAA del Perú, manifestó en La W que “hasta ahora lo que se ha mostrado es que hay una falta de imparcialidad”.

Dijo que “gane Fujimori o Castillo, lo importante para nosotros es que sea un presidente elegido legítimamente, y para eso el jurado nacional electoral tiene que ser transparente en su proceder, cosa que no se está viendo”.

Sobre las pruebas indicó que “en realidad, no van a encontrar nada si no se permite corroborar. Esa documentación pública no la pueden guardar, esto no es legal”.

Por otro lado, señaló que “si las autoridades dicen que ganó Castillo lo aceptaremos, lo único que pedimos es que haya transparencia en el trabajo”.